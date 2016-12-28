Московская городская дума в третьем чтении приняла законопроект, продлевающий ежемесячные выплаты пособий на детей из многодетных семей в Москве до 18 лет. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Поправкой предлагается распространить право на указанные ежемесячные компенсационные выплаты многодетным семьям на детей в возрасте до 18 лет независимо от их факта обучения. Данные меры позволят освободить родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, мачеху) от обязанности ежегодно предоставлять справки об обучении детей для подтверждения права на выплаты, а также установить единый подход к их назначению», — говорится в материалах законопроекта.

Эту корректировку в законы города «О ежемесячном пособии на ребенка» и «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» внес мэр города Сергей Собянин.

Сейчас выплаты предоставляются до достижения ребенком возраста 16 лет, кроме тех случаев, когда ребенок учится в общеобразовательном учреждении, — тогда верхняя граница сдвигается до 18 лет. Выплаты получают семьи, в которых средний доход на человека не превышает прожиточного минимума, установленного правительством Москвы.