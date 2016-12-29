Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица создал дизайн часов «Ракета» для Петродворцового часового завода. Этот проект приурочили к 100-летию русского авангарда, сообщает «Афиша Daily».

Модель называется «Ракета-авангард», в ней использовался механизм с автоподзаводом.

Сообщается, что режиссер до сих пор хранит часы «Ракета», принадлежавшие его отцу. Часы были единственной вещью, которую удалось спасти в ходе бомбардировок Сараева.

Петродворцовый часовой завод



Петродворцовый часовой завод основали в 1721 году. После Великой Отечественной войны завод начал выпуск часов «Победа». В 1961 году на заводе стали производить часы «Ракета», получившие название в честь полета Юрия Гагарина.