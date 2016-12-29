В Москве с 3 января начнется похолодание. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает ТАСС.

«В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь Москва встретит с атлантическим циклоном, затем в регион начнет поступать арктический воздух», — заявил представитель службы.

В новогоднюю ночь и первые дни января ожидаются осадки в виде снега, температура составит до плюс 2 градусов.

Похолодание начнется с 3 января: ночью температура понизится до минус 10 градусов, днем будет от минус 3 до 8 градусов. 4 января ночью температура опустится до 12–17 градусов ниже нуля, днем температура будет выше — до минус 13 градусов. 5 января станет самым холодным днем, ночью — до минус 20, днем — порядка минус 17 градусов.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд при этом заявил, что погода ожидается в пределах нормы, синоптики не прогнозируют «экстремальных событий».

«Температурный фон этой зимы будет существенно ниже прошлогодней — на четыре-пять градусов. Но при этом мы не ожидаем экстремальных событий, то есть погода будет в пределах нормы, просто зимы последних 15 лет нас избаловали, они были очень теплые. Что касается января 2017 года, то в первые дни этого месяца температура будет превышать норму на 8–10 градусов. Но к 3 января она придет к норме, а к 5 января упадет значительно ниже нормы», — сказал он.