«ВКонтакте» опубликовала список событий, которые пользователи социальной сети больше всего обсуждали в 2016 году. Рейтинг представлен в виде видеоролика и делится на две части: самые упоминаемые люди и самые упоминаемые события.

Топ-5 наиболее обсуждаемых персон выглядит следующим образом:

Персона Количество упоминаний

Владимир Путин 7 669 000

Баста 3 776 000

Сергей 2 526 000

Лионель Месси 2 420 000

Петр Порошенко 1 749 000

Также в список вошли Криштиану Роналду (1 734 000 упоминаний), Егор Крид (1 719 000 упоминаний), Тимати (1 571 000 упоминаний), Дональд Трамп (1 436 000 упоминаний) и Оксимирон (1 333 000 упоминаний).

Самым обсуждаемыми событиями стали:

Событие Количество упоминаний

Конфликт в Сирии 2 897 000

Олимпиада в Рио 2 416 000

Игра Pokémon Go 2 189 000

Кинопремия «Оскар» 1 906 000

Фильм «Отряд самоубийц» 1 314 000

Также в список вошли Лига чемпионов (1 292 000 упоминаний), сериал «Игра престолов» (1 144 000 упоминаний), «Евровидение» (1 043 000 упоминаний), чемпионат Европы по футболу (983 000 упоминаний), сериал «Мажор» (979 тысяч упоминаний).

Кроме того, отмечается, что слово «война» упоминалось пользователями 14 193 000 раз, «мир» — 57 161 000 раз, «ненависть» — 2 257 000 раз, «любовь» — 45 931 000 раз.