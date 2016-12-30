Фонд «Общественное мнение» попросил россиян оценить условия содержания заключенных. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

68 % россиян ничего не знают об условиях и порядках в тюрьмах, колониях и других местах заключения

Эта цифра выросла в несколько раз за последние 20 лет. В 1997 году ответ «Ничего не знаю об этом» дали 18 % опрошенных, при этом 59 % отметили, что узнают о ситуации с тюрьмами из газет, радио- и телепередач.

Из осведомленных об условиях содержания в тюрьмах россиян 55 % оценивают их как плохие. Достойными их считают 22 % опрошенных.

При этом 34 % опрошенных заявили, что считают жесткие условия содержания необходимыми для наказания преступников. В 2012 году эта цифра составляла 25 %.

Также выяснилось, что 41 % россиян полагает, что информация о пытках в тюрьмах — это исключение, а 28 % — что это правило. В 2012 году цифры были противоположные: 42 % опрошенных сочли пытки в колониях правилом, 28 % — исключением.

9 % опрошенных заявили, что условия содержания в тюрьмах улучшаются, 11 % — что не меняются, 3 % — что ухудшаются.

Кроме того, 85 % опрошенных считают, что заключенным должна быть доступна библиотека, 49 % выбрали телевидение, 43 % — тренажеры. 67 % россиян отметили, что заключенные не должны пользоваться интернетом, 52 % — что им не нужен компьютер, 50 % — мобильный телефон.