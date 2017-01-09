Обновлено: добавлено место приема елок на повторную высадку в парке «Сокольники»

В Москве началась акция по утилизации елок «Елочный круговорот — 2017». Она продлится до 15 января. Об этом сообщается на сайте департамента природопользования Москвы.

Пункт приема открылся в экоцентре «Битцевский лес». Он расположен в Новоясеневском тупике, дом 1/3. Сдать елку можно с 08:00 до 17:00.

«Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт. Такие удобрения для использования готов принять Тимирязевский питомник», — говорится в сообщении.

Для переработки принимаются елки, сосны и пихты. На сдаваемом дереве не должно быть мишуры и украшений.

UPD (13:10): В парке «Сокольники» 9 января также началась акция «Вторая жизнь новогодней ели». Она предполагает сдачу деревьев для повторной высадки на территории парка. Акция продлится до 9 февраля. Сдать дерево можно в Большом розарии парка с 10:00 до 18:00.