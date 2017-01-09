В Москве во время новогодних каникул более 190 человек обратились за медицинской помощью в связи с обморожением и переохлаждением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка.

По его словам, 160 человек, в числе которых семеро детей, были госпитализированы. Кроме того, в этот период в Москве было зафиксировано два случая гибели людей от переохлаждения.

Гуменюк также уточнил, что участникам московского велопарада, прошедшего 8 января, медицинская помощь не понадобилась.