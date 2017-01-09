Смольный заключил еще один дополнительный контракт с генподрядчиком строительства футбольного стадиона на Крестовском острове, компанией «Метрострой». Сумма контракта составляет более 2 миллиардов рублей, сообщает «Деловой Петербург».

По данным издания, дополнительные работы необходимы, чтобы стадион соответствовал требованиям силовых ведомств.

Контракт подписали 29 декабря, на сайте госзакупок его разместили днем позже. Подрядчик получил этот контракт без конкурса. В качестве обоснования этой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства.

Около 1,34 миллиарда рублей потратят на строительно-монтажные работы. Остальные денежные средства предназначены на закупку оборудования и прочие расходы.

Первый официальный матч на стадионе планируют провести 23 апреля. В конце декабря сроки сдачи арены сдвинули на 23 марта, а с компанией «Метрострой» заключили дополнительный контракт на установку систем безопасности и подготовку всей необходимой исполнительной документации. В Фонде по борьбе с коррупцией назвали этот шаг городских властей «мухлежом и фальсификацией». В конце декабря вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что все работы на стадионе будут завершены к 1 мая.