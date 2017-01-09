Суд в Санкт-Петербурге начал рассмотрение дела последователя вайшнавизма Дмитрия Угая, задержанного после лекции о йоге на фестивале Vedalife в лофт-проекте «Этажи». Об этом сообщает корреспондент The Village Юлия Галкина. Заседание перенесли на 18 января, в суд вызовут сотрудника полиции, который оформлял протокол о задержании Угая.

В отношении Угая возбудили административное дело о незаконной миссионерской деятельности.

В социальной сети «ВКонтакте» Угай написал, что первоначально суд не принял дело из-за многочисленных процессуальных нарушений и отсутствия состава правонарушения. После этого старый протокол о задержании уничтожили и составили новый, учтя пожелания судьи. «Этот протокол судья уже приняла, вместе с заявлением о правонарушении, составленным за несколько дней до моей лекции», — рассказал Угай.

По данным «Росбалта», с жалобой на Угая в полицию обратился петербуржец, супруга которого ушла в религиозную секту.