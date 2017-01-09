30 декабря правительство России вынесло на общественное обсуждение законопроект, предполагающий изъятие единственного жилья должника в том случае, если его площадь больше чем в два раза превышает положенную по закону для его семьи двукратную норму. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Взыскание на имущество предлагается делать, если у должника нет денег и другого жилья, которое можно изъять. При этом оставшиеся после продажи имущества и погашение займа деньги предлагается возвращать должнику. Также предлагается выделять минимальную сумму, которая необходима ему и его семье для приобретения жилья, соответствующего по площади нормативам. Если за три месяца должник не покупает жилье, средства возвращаются в бюджет, а жилье выделяется ему из муниципального фонда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки разработали по решению Конституционного суда. В мае 2012 года суд постановил, что запрет на изъятие единственного жилья должника требует корректировки.

Имущественный иммунитет, считают в суде, не должен распространяться на имущество, которое по размерам превышает средние показатели. Действующее законодательство нарушает баланс интересов взыскателя и должника, защищая интересы должника в ущерб интересам кредитора, уверены в КС.

В ноябре 2016 года «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в финансово-экономическом блоке российского правительства сообщал, что министерство юстиции предложило изымать у должников излишки недвижимости. Жилищный кодекс в нынешней редакции позволяет устанавливать эти нормы в регионах самостоятельно. В Москве норма составляет 18 квадратных метров на человека.