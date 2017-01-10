Подмосковные депутаты хотят обратиться к правительству России с просьбой внести изменения в правила безопасности фотографирования на железнодорожном транспорте. Об этом рассказал глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев изданию m24.ru.

«На сегодняшний день за нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предусмотрена ответственность 6 пунктом статьи 11.1 в КоАП, за нарушение положен штраф 1–2 тысячи рублей. Но в этих правилах нет нормы о том, что ведение фотосъемки с угрозой для жизни также запрещено. Мы ведем работу по обеспечению безопасности селфи с прошлого года», — пояснил Голубев.

Однако он отмечает, что дополнение будет касаться только опасной съемки и селфи. Граждане смогут фотографироваться на перроне или в вагоне поезда, поскольку это безопасно. Обращение депутатов будет готово в первой половине 2017 года.