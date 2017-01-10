Росстат опубликовал данные по потребительским ценам в декабре 2016 года, в котором видно, как изменились цены на продукты за год. Данные приведены на сайте ведомства.

За 2016 год в России сильнее всего подорожало сливочное масло: цена на него возросла более чем на 20 %. Молочные продукты и молоко по сравнению с 2015 годом подорожали на 10 %. «Так, сырки творожные, глазированные шоколадом, стали дороже на 2,3 %, молоко питьевое — на 1,7 %», — говорится на сайте. Цены на рыбу и морепродукты в среднем увеличились на 8,6 %, а на мясо и птицу — на 1,6 %. В Росстате отмечают, что «значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — на 23,7 % и 8,3 % соответственно».

При этом снизились цены на куриные яйца — на 0,7 %, на сахар-песок — на 6 %, а на плодоовощную продукцию — на 6,8 %. Также стали дешевле апельсины — на 10,6 %, лимоны — на 10,3 %, бананы — на 3,8 %, груши — на 1,2 %, сухофрукты — на0,9%.

Что касается непродовольственных товаров, то в 2016 году подорожали на 17,8 % табачные изделия, на 9,2 % — обувь и на 7,6 % — ткани.