Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. «Вопрос решен», — подчеркнул Полтавченко. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор также отметил, что после передачи собор сохранит музейные функции, а доступ в здание будет разрешен представителям всех конфессий. «Как работал, так и будет работать», — пояснил градоначальник.

Заявление Полтавченко вызвало резкую реакцию у многих общественных деятелей Петербурга. «Я думаю том, что лучше отправить в отставку Полтавченко, чем отнять у города Исаакиевский собор», — написал в своем Facebook депутат Законодательного собрания от «Партии Роста» Максим Резник.

«Это огромная ошибка. И она будет исправлена. Закон позволяет гражданам обратиться по этому вопросу в суд, если они полагают, что их права и интересы нарушены. Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде», — отметил другой петербургский парламентарий, Борис Вишневский.

С критикой решения Полтавченко выступил и руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев, предложивший поднять вопрос об отставке губернатора.

В 2015 году петербургская епархия РПЦ обращалась в Смольный с просьбой передать Исаакиевский собор. Эту просьбу не удовлетворили. В начале января директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров прокомментировал сообщения в СМИ о возможной передаче храма церкви. В интернете также опубликовали петицию против передачи собора РПЦ. Обращение собрало более 95 тысяч подписей.