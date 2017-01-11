Мосприрода по просьбе москвичей увеличила количество пунктов, где можно сдать на утилизацию свою новогоднюю елку. Об этом сообщается на сайте организации.

«С 11 по 15 января 2017 года сбор елей для переработки будет осуществляться не только на территории „Битцевского леса“, но и на других особо охраняемых природных территориях. Переработанные в щепу ели станут в дальнейшем основой растительного грунта», — сказали в Мосприроде.

Полный список мест с картой опубликован на сайте организации.

Главный пункт приема работает с 9 января в экоцентре «Битцевский лес». Он расположен в Новоясеневском тупике, дом 1/3. Сдать елку можно с 08:00 до 17:00. Для переработки принимаются елки, сосны и пихты. На сдаваемом дереве не должно быть елочной мишуры и украшений.