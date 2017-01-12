Пакет антитеррористических поправок, разработанный Ириной Яровой и Виктором Озеровым, попал в рейтинг 10 мировых инициатив хранения данных, которые могут навредить дальнейшему инновационному развитию. Такой рейтинг составил фонд информационных технологий и инноваций (ITIF). Об этом сообщают «Ведомости».

Составители рейтинга сочли российский закон «жестче всех», поскольку в остальных странах принятые меры носят более мягкий характер. Так, в Германии, например, информацию о своих сообщениях и звонках нужно хранить в течение десяти недель.

Кроме того, в список попали Китай, Индонезия, Турция и Вьетнам. Но, как отмечает издание, «в основном инициативы касались лишь локализации данных в стране». Однако эти меры, по мнению экспертов ITIF, вредят «всей экосистеме мировой торговли и инноваций».