Депутаты Государственной думы получили предупреждение, в котором указано, что все сотрудники обязаны предоставлять сведения об «общедоступной информации» в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на работников Госдумы.

По их словам, такое предупреждение появилось на думском внутреннем сайте. Чиновники должны указать в специальной анкете ссылки на свои страницы в Сети, а также ссылки, по которым они размещали общедоступную информацию и «данные, позволяющие их идентифицировать».

Источники издания отметили, что реализовать новые правила будет трудно, так как в таблицу нужно отдельно вносить «все посты, выложенные в соцсетях» и действия на других сайтах.

Однако также источник отметил, что этот проект «только начинает действовать», и в ближайшее время у чиновников будут более подробные инструкции по заполнению формы.