Труд мигрантов в России замедляет развитие страны. Такое заявление сделала вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на «Интерфакс».

Эти люди работают у нас не со знаком «плюс», они работают со знаком «минус». И, к сожалению, такая политика дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению, это снижает наши темпы перехода к так называемым высокопроизводительным местам Ольга голодец, вице-премьер правительства РФ

Голодец отмечает, что сейчас в стране работают около 7 миллионов человек из других стран, и государство в связи с этим несет значительные социальные расходы. Она призывает «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда».

Кроме того, Голодец подчеркнула, что 4,9 миллиона человек получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, что является следствием притока низкоквалифицированных мигрантов.