Санкт-Петербург останется собственником Исаакиевского собора после передачи храма в ведение Русской православной церкви, заявил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Собор передается РПЦ на условиях безвозмездного пользования, сообщает «Интерфакс».

«Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», — подчеркнул Мокрецов.

Вице-губернатор также отметил, что РПЦ обязуется выполнять договор с городскими властями о сохранности музейных объектов. В противном случае церковь могут лишить права на использование собора.

«Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом», — объяснил Мокрецов.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора церкви. Петиция против передачи собора РПЦ собрала более 120 тысяч подписей. Решение Полтавченко вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов, а активисты начали общественную кампанию в защиту Исаакиевского собора. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ». Спикер городского парламента Вячеслав Макаров назвал требования протестующих против передачи храма «провокационными заявлениями», а представитель РПЦ Леонид Калинин призвал недовольных «не устраивать революций».