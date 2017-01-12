Участники проекта «Свидетели Конституции» провели акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Активисты встали перед зданием на колени и прочли некоторые статьи Конституции, сообщает в своем твиттере фотограф Давид Френкель.

«Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о том, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ принято. Еще год назад в передаче было отказано с формулировкой о ее нецелесообразности. Очевидно, агрессивное давление РПЦ сегодня перевесило все доводы целесообразности», — рассказали организаторы акции.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора церкви. Петиция против передачи собора РПЦ собрала более 120 тысяч подписей. Решение Полтавченко вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов, а 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ».