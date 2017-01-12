Сайт с пиратской музыкой muzofon.com будет заблокирован по решению Мосгорсуда. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

«Указанное решение принято на основании заявления правообладателя ООО „Первое музыкальное издательство“», – объясняется в заявлении.

Его доменное имя уже внесено в реестр нарушителей авторских прав. Доступ к сайту закроют — для этого 12 января его направят для блокировки и выгрузки информации операторам связи.

По данным сервиса similarweb.com, посещаемость сайта составляла 17,8 миллиона человек в месяц.