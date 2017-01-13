Все поликлиники Москвы до конца 2017 года планируют оборудовать видеокамерами. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Видеоконтроль появится в 642-х зданиях медучреждений, подчиненных департаменту здравоохранения Москвы. В ведомстве пояснили, что камеры нужны для мониторинга очередей. «Ситуационный центр департамента здравоохранения и непосредственно глава ведомства Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн. Мы будем отслеживать, как врачи и медперсонал организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация в поликлинике», — рассказал замглавы Минздрава Алексей Погонин.

В обзор камер попадут холлы с инфоматами для записи к врачу, коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей, а также зоны ожидания приема в травмпунктах. Как уточняют в Минздраве, если в поликлинике случится конфликтная ситуация, то администрация с привлечением пациента сможет «объективно рассмотреть каждый прецедент».