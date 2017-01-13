В высотке на Котельнической набережной утром 13 декабря частично залило подъезд. Об этом The Village сообщили местные жители.

«Говорят, что прорвало трубу в коридоре. Вода шла под большим напором, было очень шумно. Залило до первого этажа», — сказал собеседник The Village. При этом он подчеркнул, что в здании ведется капитальный ремонт.

В свою очередь, местный консьерж заявила, что в подъезде на втором этаже прорвался пожарный кран, вода пролилась на первый этаж, но ее быстро убрали.

Однако местный житель настаивает, что вода шла с верхних этажей. «Я поднялся до шестого, и там тоже было затоплено», — рассказал он The Village.

Высотку на Котельнической набережной называют «Шувалов-хаусом», потому что летом 2016 года Фонд борьбы с коррупцией рассказал, что вице-премьер Игорь Шувалов владеет десятью квартирами в высотке. Общая стоимость квартир Шувалова, по данным ФБК, составляет порядка 600 миллионов рублей.

В высотном жилом доме на Котельнической набережной с лета 2015 года ведутся работы по капитальному ремонту. В 2015 году должны были отремонтировать лицевую часть фасада здания, а в 2016 году — внутреннюю или дворовую.

Высотка на Котельнической набережной в Москве строилась с 1938 по 1952 год по проекту архитекторов Дмитрия Чечулина и Андрея Ростковского. Здание является памятником архитектуры регионального значения.