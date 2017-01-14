Как в Петербурге прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Вечером 13 января у Исаакиевского собора собрались противники передачи храма Русской православной церкви.
Акция проходила в формате встречи с депутатами (организаторами выступили депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев) и не требовала согласования с городскими властями — поэтому громкоговорители в результате не использовались, не было и трибуны.
Всего в акции приняли участие около 500 человек. Полиция встрече с депутатами не препятствовала. Народный сход продлился около часа: выступающие депутаты потребовали отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и объявили, что 28 января на Марсовом поле состоится митинг в защиту Исаакиевского собора.
The Village собрал самые интересные, показательные и красивые фоторепортажи и фотографии с первой протестной акции, организованной противниками передачи Исаакия РПЦ.
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