Вечером 13 января у Исаакиевского собора собрались противники передачи храма Русской православной церкви.

Акция проходила в формате встречи с депутатами (организаторами выступили депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев) и не требовала согласования с городскими властями — поэтому громкоговорители в результате не использовались, не было и трибуны.

Всего в акции приняли участие около 500 человек. Полиция встрече с депутатами не препятствовала. Народный сход продлился около часа: выступающие депутаты потребовали отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и объявили, что 28 января на Марсовом поле состоится митинг в защиту Исаакиевского собора.

The Village собрал самые интересные, показательные и красивые фоторепортажи и фотографии с первой протестной акции, организованной противниками передачи Исаакия РПЦ.

Против закрытия музея! #крыштоповфото Фото опубликовано Konstantin Kryshtopov (@konstantin50) Янв 13 2017 в 9:05 PST

Пивоваров и Резник рассказывают пришедшим о планах по защите собора Фото опубликовано Natasha Griaznevich (@nataliagraz) Янв 13 2017 в 8:11 PST

Из гущи событий. Ряженых не наблюдаю. #губернаторжлоб #исаакий Фото опубликовано Alex, Saint-Petersburg (@damilola_karpov) Янв 13 2017 в 7:31 PST

#исаакиевскийсобор Фото опубликовано J. K (@istarichok) Янв 13 2017 в 11:46 PST

Петербуржцы лепят снеговиков у Исаакия #Исаакий #Исаакиевскийсобор #Питер #СПб #народныйсход #япротив Фото опубликовано Sonia (@alraune777) Янв 13 2017 в 8:08 PST