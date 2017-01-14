Вечером 13 января у Исаакиевского собора собрались противники передачи храма Русской православной церкви

Акция проходила в формате встречи с депутатами (организаторами выступили депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев) и не требовала согласования с городскими властями — поэтому громкоговорители в результате не использовались, не было и трибуны.

Всего в акции приняли участие около 500 человек. Полиция встрече с депутатами не препятствовала. Народный сход продлился около часа: выступающие депутаты потребовали отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и объявили, что 28 января на Марсовом поле состоится митинг в защиту Исаакиевского собора.

The Village собрал самые интересные, показательные и красивые фоторепортажи и фотографии с первой протестной акции, организованной противниками передачи Исаакия РПЦ. 

Против закрытия музея! #крыштоповфото

Фото опубликовано Konstantin Kryshtopov (@konstantin50)

Пивоваров и Резник рассказывают пришедшим о планах по защите собора

Фото опубликовано Natasha Griaznevich (@nataliagraz)

Из гущи событий. Ряженых не наблюдаю. #губернаторжлоб #исаакий

Фото опубликовано Alex, Saint-Petersburg (@damilola_karpov)

#исаакиевскийсобор

Фото опубликовано J. K (@istarichok)

#заисаакий

Фото опубликовано Василий Кунин (@wassek96)