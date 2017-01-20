Вечером 19 января в центре Москвы состоялся «Крещенский забег». В программу мероприятия вошли несколько дистанций, каждая из которых, по словам организаторов, имела символическое название: на один километр — «Бог един», на три километра — «Святая Троица» и на десять километров — «Десять заповедей».

Участникам, дошедшим до финиша, вручали коллекционные медали. Также им предлагалось завершить забег «окунанием в прорубь с благословения священника». У купели участникам дарили памятные крещенские полотенца.

The Village собрал снимки из Instagram тех, кто решился принять участие в зимнем забеге.

#крещенскийзабег Вчера пробежали по вечерней Москве! Очень интересная медаль на финише и хорошая организация! #кунцевскаясемерка #бег #running #10км Фото опубликовано Aleksandr (@a.bukanov) Янв 19 2017 в 11:43 PST

Ещё одна медалька😎#крещенскийзабег#10km Фото опубликовано Маюшка (@maushka_krasotylichka) Янв 19 2017 в 9:28 PST

#wakeandrun на #крещенскийзабег Фото опубликовано Vitaly Tsyganov (@vitamits) Янв 19 2017 в 3:27 PST