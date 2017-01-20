Вечером 19 января в центре Москвы состоялся «Крещенский забег». В программу мероприятия вошли несколько дистанций, каждая из которых, по
словам организаторов, имела символическое название: на один километр — «Бог един», на три километра — «Святая Троица» и на десять километров — «Десять заповедей».
Участникам, дошедшим до финиша, вручали коллекционные медали. Также им предлагалось завершить забег «окунанием в прорубь с благословения священника». У купели участникам дарили памятные крещенские полотенца.
The Village собрал снимки из Instagram тех, кто решился принять участие в зимнем забеге.
🙏 #крещенскийзабег , пожалуй, самое душевное беговое мероприятие из всех, в которых я когда-либо участвовал. ☝️Две тысячи человек, зимой, в будний день вечером и никакой злобы и уныния. Все радостные и излучающие сплошной позитив. А на финише - горячий чай и купель прямо в Москва-реке. 🙌Настоящий праздник, устроенный компанией @rusmarathon лично её руководителем @shachnev , за что ему отдельный Osss! 👊В голове не укладывается, сколько было приложено усилий, чтобы это все провернуть, но оно того стоило. ☝️Ходят слухи, что это только начало и впереди нас ждёт целый ряд ещё более крутых беговых мероприятий! 👌Обязательно буду следить и принимать участие, чего и вам настоятельно советую. 🙏Спасибо все, кто пришёл. Вы настоящие молодцы!
Фото опубликовано 🙌Просто #бегузасобак (@beardserk)
Янв 19 2017 в 2:04 PST
А вот и отчёт со вчерашнего #крещенскийзабег было много людей, и заядлых бегунов, и диванных воинов, и тех, кто бегает пару раз в год) #российскиймарафон объединил всех в этот праздничный день! Было много позитива, все были на одной волне. Не, это были не соревнования, все были едины и подбадривали друг друга) сама идея проведения подобного забега отлична! Некоторые опоздавшие ждали свои стартовые пакеты, некоторые нетерпиливые добрые люди сами лазели за своими вещами, но куда ж без таких))) трасса прямая, гладкая, проходила по классике по набережным) на финише всех ждала медаль и горячий чай!) воду можно было взять по желанию) т.к. людей очень много, а купель одна, да и передевались многие прям у неё, опять же в силу своей нетерпеливости, была очередь на окунание!) многие делали это впервые и в раздевалке и слышал много позитивных эмоций и добрых слов! В общем @shachnev и @rusmarathon молодцы, так держать! Ждём следующих событий и будем там со своими обзорами!)) #бег #rusmarathon #мск #спорт #крещение #зож #гонкагероев #московскиймарафон #зима #будьвформе #инста #инстаспорт #run #running #adidasrunners #instarun #instarunner #marathon #марафон #забег #runnerscommunity #russiarunning #кардио #cardio #ночь #зима #мотивация #челлендж2017 #challenge2017
Видео опубликовано Вострикоff (@unclezc)
Янв 19 2017 в 11:29 PST
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