Бригады неотложной медицинской помощи и врачи, выезжающие на дом к пациенту, получат в Москве оборудование для экстренного вызова полиции на случай нападения. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«У нас есть позитивный опыт обеспечения бригад скорой помощи определенными сигналами, чтобы в момент нападения наши сотрудники имели возможность информировать станцию скорой помощи и полицию о происходящем. Нужно отметить, что полиция достаточно быстро реагирует на такие обращения. Тем не менее хотим распространить эту практику не только на бригады скорой помощи, но и на бригады неотложной помощи и на оснащение наших врачей, которые выезжают на дом, и на наши кабинеты», — сказал Хрипун.

При этом он отметил, что надеется на внесение в правовое поле формулировок, которые изменят отношение к фактам нападения на медиков, «чтобы наказание в таких случаях было абсолютно неизбежным и очень строгим».

Хрипунов напомнил, что все столичные поликлиники до 2017 года обеспечат камерами видеонаблюдения.