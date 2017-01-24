Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на обвинения в антисемитизме. Толстой заявил, что не говорил о какой-либо национальности, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на «Эхе Москвы» и в «Независимой газете», — это как раз и есть антисемитизм. Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей — ничего такого я не имел в виду. Если бы я сказал «комиссары в пыльных шлемах», то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что «в кожанках», то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь! петр толстой, вице-спикер Государственной думы

Ранее Толстой назвал протесты против передачи собора «напрасным трудом». Вице-спикер парламента также отметил, что противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви являются потомками людей, «выскочивших из черты оседлости с наганом» и «рушивших храмы в 1917 году». Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал это заявление зампреда Госдумы антисемитским.