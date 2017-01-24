Министерство культуры создало рабочую группу по решению конфликтных вопросов, возникающих в театральной среде. Об этом сообщает «Интерфакс».

В нее вошли художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, театровед Владимир Урин, актер и режиссер Александр Калягин и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Состав группы будет меняться каждый год.

Рабочую группу будут собирать по ситуации, чтобы выражать общую позицию и готовить предложения. Также рассматривается возможность группы принимать решения кадрового характера. Кроме того, группа будет разбирать конфликтные вопросы и пути их решения.

«Ведомство и до этого консультировалось с СТД, однако теперь это взаимодействие будет формализовано. Последнее слово, безусловно, останется за учредителем, то есть за министерством, однако теперь оно будет основываться на консультациях и рекомендациях рабочей группы. Некоторые аспекты создания комиссии все еще обсуждаются», — объяснили в пресс-службе министерства.

Идея создания такого совета принадлежит Валерию Фокину. Он озвучил ее на совместном заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского совета по русскому языку.