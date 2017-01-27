Один человек пострадал в результате пожара в строящемся доме на Мосфильмовской улице. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.

Пожар начался в 11:25. По предварительной информации, на минус первом этаже здания на площади десять квадратных метров загорелся утеплитель. К 11:48 возгорание удалось ликвидировать.

Как сообщает ТАСС, 140 человек были эвакуированы. Жизни 16 человек угрожала опасность, но их удалось спасти.