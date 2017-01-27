Нагатинский районный суд приостановил работу магазина «Ашан» в Восточном Бирюлёве на 30 суток из-за нарушений санитарных норм, выявленных во время проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По результатам проверки установлено, что в магазине ООО „Ашан“ по адресу: город Москва, улица 6-я Радиальная, дом 5, корпус 4 нарушаются действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

Продукты в магазин загружались со стороны двора, где располагаются входы в подъезды, утверждают в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве заявили, что в магазине пересекались потоки персонала и посетителей, продовольственных и непродовольственных товаров, а также мусора и продовольственных товаров.

Суд признал ООО «Ашан» виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания с 19 января магазин приостановил свою деятельность, а его помещения опечатали приставы.