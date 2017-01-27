В сквере рядом со станцией метро «Петроградская» разместили плакат с надписью «Бьет значит убьет». Об этом на своей странице в Facebook написал создатель сайта визуальных наблюдений Visantrop Вадим Лурье.

Плакат посвящен декриминализации побоев в семье.

Автором плаката стала петербургская художница Зоя. Ранее она разместила на улице Чапаева граффити, посвященные блокаде Ленинграда.

27 января Госдума в третьем чтении приняла законопроект о декриминализации семейных побоев. По данным ВЦИОМ, готовящиеся изменения поддерживают 59 % россиян. При этом среди части граждан законопроект встретил резкое неприятие. 4 февраля в «Сокольниках» планируется митинг против принятия законопроекта, который выводит из Уголовного кодекса побои в семье.