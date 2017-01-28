На Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. «Официальная часть закончилась, но люди и депутаты не уходят, общаются», — пишут очевидцы в социальных сетях. Ранее городские власти запретили проведение митинга. Организаторы приняли решение провести акцию в формате гайд-парка.

Очевидцы утверждают, что в акции приняли участие более тысячи человек. По оценке журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Арсения Веснина, число участников превысило две тысячи человек. «”Полтавченко в отставку”, — скандируют на Марсовом поле», — написал Веснин в своем Twitter.

Акцию организовали депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. Полицейские попросили парламентариев отказаться от использования звукоусиливающих средств, и парламентарии были вынуждены убрать микрофоны.

В ходе своего выступления Максим Резник заявил, что организаторы намерены провести референдум о передаче собора РПЦ. «Мы начинаем процедуру согласования референдума. Губернатор сказал “все решено”, мы говорим: “Все только начинается”», — отметил он.

Одновременно с акцией протеста на Марсовом поле прошла акция Национально-освободительного движения (НОД), активисты которого поддерживают передачу Исаакия церкви. Это мероприятие собрало значительно меньше участников, чем акция противников передачи собора.

По данным полиции, в сегодняшних мероприятиях приняли участие около 2 тысяч человек. Организаторы считают эту оценку заниженной.

The Village собрал самые интересные фотографии акции на Марсовом поле.

Принесли шарики с надписью Не РПЦ. Смотрите на количество людей. pic.twitter.com/vwgVnnOl72 — Арсений Веснин (@ars_ves) 28 января 2017 г.

Фото опубликовано Kay Zuckermann (@besvremennik) Янв 28 2017 в 3:18 PST

#исаакий #нерпц Фото опубликовано Egor Avinkin (@dilettante_charmant) Янв 28 2017 в 3:14 PST

Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ Фото опубликовано Kay Zuckermann (@besvremennik) Янв 28 2017 в 3:10 PST

Случайные прохожие. Хорошие #нерпц Фото опубликовано Maria Knyaginina (@rafimafi) Янв 28 2017 в 3:26 PST

#исаакий #нерпц Фото опубликовано Egor Avinkin (@dilettante_charmant) Янв 28 2017 в 3:25 PST

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Это решение вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов и городского Союза ученых. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ», а 12 января у храма провели чтения Конституции. Вечером 13 января у собора прошла акция протеста. 15 января активисты из арт-группы «Родина» «передали в дар» РПЦ Цирк на Фонтанке, реку Фонтанку и Медного всадника. 18 января обсуждение передачи собора спровоцировало конфликт на заседании Законодательного собрания. 26 января в Петербурге зарегистрировали иск против передачи собора РПЦ. 27 января стало известно, что суд отказался рассматривать это заявление.