Столичные археологи обнаружили английский медальон XVI века при раскопках в южной части парка «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медальон диаметром примерно в пять сантиметров из сплава свинца и олова, скорее всего, использовался в качестве нашивки на одежду — по его краям располагаются четыре небольших отверстия. Изделие украшает геральдический символ королевской династии Англии — роза Тюдоров. Также на медальоне выгравирована надпись Dieu et mon droit («Бог и мое право»). Рядом с ней указана дата — 1590 год.

«Возможно, эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке», — предположил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В ближайшее время артефакт передадут в Музей Москвы.

Раскопки на территории «Зарядья» начались в 2015 году. С тех пор специалисты исследовали около 1 800 квадратных метров будущего парка. Среди наиболее интересных находок мэрия упоминает клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.

Фото: Официальный сайт мэрии Москвы