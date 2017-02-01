Совет директоров Центрального банка России определил символы, которые будут размещать на банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На банкноте номиналом в 200 рублей разместят символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2 000 рублей появятся известные места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Дальний Восток и Севастополь стали победителями в конкурсе по выбору символов для новых купюр, его итоги подвели в октябре 2016 года. На тот момент не было известно, какой из выбранных регионов попадет на банкноту 200 рублей, а какой — на 2 000 рублей.

В октябре глава «Гознака» Аркадий Трачук утверждал, что дизайн обеих банкнот разработают до апреля 2017 года. Предполагается, что купюры выпустят в оборот до конца этого года.

В ЦБ рассказали о выпуске новых банкнот в апреле 2016 года. Регулятор пояснил, что «дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги».