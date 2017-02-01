С 1 февраля все граждане России смогут подать заявки на получение дальневосточного гектара, сообщает ТАСС. Подать заявку можно в МФЦ или на сайте «Надальнийвосток.рф».

«На сайте опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара. Сейчас их 35, они связаны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что власти получили около 35 тысяч заявок на получение земли в дальневосточных регионах. «Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100 тысяч человек», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года. На первом этапе жители нескольких районов в дальневосточных регионах могли выбрать участки в своих краях и областях. С 1 октября право на получение земельных участков получили все жители Дальнего Востока. 1 февраля стартует третий этап проекта, в рамках которого земельные участки предлагаются всем гражданам России.