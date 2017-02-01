Добавлена информация от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предложил ввести штраф за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Это следует из законопроекта о внесении изменений в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте.

Так, граждане могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией товаров. Если должностное лицо хранит у себя санкционные продукты, то штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.

На данный момент ответственность предусмотрена только в случае незаконной продажи этих продуктов.

UPD (15:50): Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу своего предложения, передает «Интерфакс». «На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», — пояснили в ведомстве.