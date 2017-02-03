Ленинский районный суд Кирова разрешил оппозиционеру Алексею Навальному выехать из Кирова на время вынесения приговора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Вадима Кобзева.

«Навальному можно уехать из Кирова, потому что судья дал на это свое согласие», — заявил Кобзев.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Кирова назначил оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову подписку о невыезде в качестве наказания по делу «Кировлеса».

Кроме того, 3 февраля прокурор запросил у Ленинского районного суда города Кирова избрать обвиняемому по делу «Кировлеса» Алексею Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.