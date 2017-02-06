С 6 по 15 февраля сервис вызова врачей на дом DOC+ проводит акцию «Дни заботы о родителях». В ее рамках любой житель Москвы сможет бесплатно вызвать терапевта домой к родителям. Об этом The Village сообщили представители сервиса.

Акция распространяется на людей старше 50 лет. «У докторов есть с собой медицинской оборудование, которое может помочь провести многие необходимые процедуры в домашних условиях. В конце приема доктор выпишет необходимое лечение и расскажет подробные рекомендации», — заявил Руслан Зайдуллин, сооснователь и генеральный директор DOC+.

Для вызова врача необходимо скачать приложение (оно доступно на базе iPhone и Android) и при оформлении вызова ввести промокод «РОДИТЕЛИ». Сервис работает в пределах МКАД круглосуточно и без выходных.

Представители DOC+ утверждают, что «никаких платных услуг родителям предлагаться не будет». Время осмотра не ограничено.

Сервис DOC+ был запущен в сентябре 2015 года. Он работает круглосуточно в Москве и с 08:00 до 22:00 — в Санкт-Петербурге. Сервис принимает заявки на вызов по телефону, через веб-сайт или мобильное приложение.