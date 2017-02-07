Глава правительства Дмитрий Медведев предложил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

«Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции „Единой России“ и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали», — заявила Тимакова.

В администрации президента решение поддержали. Соответствующую поправку внесут 8 февраля.

Срок бесплатной приватизации должен был закончиться 1 марта 2017 года.