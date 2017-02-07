Диссертационный совет Московского государственного университета не станет рассматривать по существу диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — объясняется в решении совета.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе с представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени.