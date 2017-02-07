Оппозиционного активист Марка Гальперина отпустили после допроса ФСБ в качестве свидетеля. Об этом сообщила его адвокат Ксения Костромина, передает Republic.

«Марка допросили в качестве свидетеля, после чего отпустили», — заявила Костромина.

Она не уточнила, по какому делу был допрошен активист, поскольку с нее взяли подписку о неразглашении.

Ранее сообщалось, что проводятся обыски в квартире Гальперина, который привлекался к уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.