Самые привлекательные для инвесторов регионы России
Названы российские регионы с высокой инвестиционной привлекательностью. Данные исследования Национального рейтингового агентства за 2016 год приводят «Известия».
За 2016 год из 80 субъектов 18 ухудшили свои позиции, девять — улучшили, 53 —не сдвинулись в рейтинге. К регионам-лидерам присоединились Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия), а к регионам с самой низкой инвестиционной привлекательностью — Республика Хакасия и Республика Карелия.
Место
Регион
Москва
Санкт-Петербург
Сахалинская область
Татарстан
Московская область
Тюменская область
Магаданская область
Липецкая область
Ленинградская область
Хабаровский край
Отмечается, что свои позиции регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» сохранили крупнейшие мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, субъекты со значительным ресурсным потенциалом — Тюменская, Томская и Сахалинская области и регионы с максимально комфортными институциональными условиями для инвесторов — Татарстан, Калужская и Белгородская области.
В список субъектов с самыми плохими условиями для инвесторов вошли Чечня, Кабардино-Балкария, Ивановская область, Алтай, Карачаево-Черкесия и Тува.
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