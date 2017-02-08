Названы российские регионы с высокой инвестиционной привлекательностью. Данные исследования Национального рейтингового агентства за 2016 год приводят «Известия».

За 2016 год из 80 субъектов 18 ухудшили свои позиции, девять — улучшили, 53 —не сдвинулись в рейтинге. К регионам-лидерам присоединились Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия), а к регионам с самой низкой инвестиционной привлекательностью — Республика Хакасия и Республика Карелия.

Место Регион

Москва

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Татарстан

Московская область

Тюменская область

Магаданская область

Липецкая область

Ленинградская область

Хабаровский край

Отмечается, что свои позиции регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» сохранили крупнейшие мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, субъекты со значительным ресурсным потенциалом — Тюменская, Томская и Сахалинская области и регионы с максимально комфортными институциональными условиями для инвесторов — Татарстан, Калужская и Белгородская области.

В список субъектов с самыми плохими условиями для инвесторов вошли Чечня, Кабардино-Балкария, Ивановская область, Алтай, Карачаево-Черкесия и Тува.