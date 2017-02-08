Ректоры двух петербургских вузов заявили, что не подписывали письмо с призывом ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает Meduza.

«Документ я не читал, подписи не ставил», — подчеркнул ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев. С аналогичным заявлением выступил и ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький.

Ранее сообщалось, что документ подписали представители 23 петербургских вузов, в том числе Тургаев и Беленький. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути — провокаторам», — говорилось в этом обращении.

Юрий Беленький пояснил, что знал об обращении к губернатору, но ушел со встречи раньше. «Я раньше вышел с собрания, может быть потом и было какое-то письмо. Но, повторюсь, я его не подписывал», — отметил он. Тургаев, в свою очередь, вообще не слышал об этом обращении.

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи пояснил, что «цели брать с каждого подпись не стояло». «Письмо было зачитано в присутствии абсолютно всех приглашенных, и ни одного возражения против него или дополнения к нему не было», — добавил он.