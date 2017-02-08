Последний оставшийся на свободе участник хакерской группы «Шалтай-Болтай» рассказал «Фонтанке», что его зовут Александр Глазастиков и что в настоящее время он находится в Эстонии.

Глазастиков решил отказаться от анонимности, поскольку уверен, что российским правоохранительным органам его имя уже известно.

В ближайшее время программист намерен обратиться к эстонским властям с просьбой о политическом убежище в этой стране.

Группа «Шалтай-Болтай» стала известна после публикации переписки высокопоставленных российских чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. В октябре 2016 года Федеральная служба безопасности задержала создателя сайта «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева. В январе Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 8 марта.