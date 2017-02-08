Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое, сообщает «Интерфакс». Картина, которая пока не имеет утвержденного названия, расскажет о том, как Цой записывал свой первый альбом.

«Через несколько лет песни „Кино“ станут мега-хитами, Цой будет собирать стадионы, а после его трагической гибели его именем назовут стены, улицы и даже астероид. А пока он играет на бас-гитаре в группе „Палата № 6“, поет в электричках и впервые знакомится с теми, кто сыграет в его жизни судьбоносные роли», — рассказали создатели фильма.

Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Съемки начнутся в Петербурге в августе 2017 года.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2018 году.