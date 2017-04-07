Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что на реконструкцию и капитальный ремонт здания требуется от 8 до 12 миллиардов рублей. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день цифра по капитальному ремонта цирка варьируется от 8 до 12 млрд рублей. Мы осознаем, что это серьезная сумма для Министерства культуры, здесь хотелось, чтобы было принято правительственное решение для выделения нам этих серьезных средств», — сказал Запашный.

Директор цирка уточнил, что реконструкция подразумевает также строительство гостиницы для артистов, а также создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Цирк был построен в 1971 году, сегодня он не отвечает современным условиям. Доступная среда, о которой так много говорят, это не про Большой московский цирк. Те, кто был в цирке, сразу оказываются на уровне 13 ряда, дальше на инвалидной коляске, на руках, чтобы оказаться на тех местах, где они купили билеты. Это большая сложность», — пояснил он.