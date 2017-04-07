В парке Горького 24 июня пройдет выпускной. На сайте госзакупок размещен тендер на проведение мероприятия. The Village рассказывает, сколько потратят власти на проведение праздника и что включает в себя техническое задание.

Начальная цена договора составляет 48 миллионов 950 тысяч рублей. Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора, включая расходы на доставку, погрузку, разгрузку и вывоз оборудования, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Исполнителю предстоит разработать и своевременно предоставить подробную концепцию и фирменный стиль мероприятия. При этом нужно будет учесть тематику юбилея Москвы, а за основную идею нужно будет взять «Машину времени», которая перенесет участников мероприятия в разные эпохи Москвы, и предложить не менее семи тематических зон: входная зона, зона главной сцены, зона встречи выпускников, зона квеста, танцевальная зона, зона отдыха родителей и педагогического состава и зона спецэффектов.

Также тендер предусматривает декорирование арки Главного входа, создание арт-объекта в форме объемной буквенной инсталляции «#выпуск2017» и шесть интерактивных экспозиций по тематике «Эпохи Москвы». При разработке эскиза заказчики требуют учитывать, что оформление должно быть выполнено в стилистике «Машины времени» и эпох Москвы.

Концертная программа должна состоять из «выступлений известных и популярных артистов и коллективов российской эстрады, песни и видеоклипы которых находятся в ротации музыкальных телеканалов и радиостанций», и выступлений двух профессиональных ведущих, одного «профессионального DJ» и одного «профессионального певца речитативного жанра (МС)».

Также, согласно закупке, исполнителю нужно обеспечить доставку, монтаж, демонтаж и обслуживание зоны главной сцены комплектом светового оборудования: 30 динамических световых приборов, восемь светодиодных стробоскопов, 35 лучевых прожекторов, не менее двух генераторов тумана и не менее двух вентиляторов.

В программе должны быть предусмотрены «проведение театрализованного бала, посвященного празднованию юбилея столицы „Москва-870“», «тематический флешмоб с участием выпускников, иллюстрирующий основную тему мероприятия» и «специально разработанный видеоконтент, подкрепляющий и усиливающий эмоциональное восприятие сценического действа».