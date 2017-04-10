Утром 9 апреля у Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход с участием детей, приуроченный к Вербному воскресенью. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Перед началом мероприятия в соборе прошла служба с участием митрополита Варсонофия. Крестный ход продолжался около 30 минут.

Ранее сообщалось, что петербургские благочиния (части епархии, объединяющие группы приходов) обязали привести для участия в крестном ходе по 150–200 детей.