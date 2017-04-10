В Дни исторического и культурного наследия Москвы можно будет попасть в ранее закрытые старинные особняки и усадьбы столицы на экскурсии. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Впервые пройдут экскурсии по Старому собору, построенному в 1591–1593 годах, и палатам думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, которые вошли в программу по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Для свободного посещения будет открыто не менее 50 памятников истории и культуры, в том числе дом Тарасова, городские усадьбы Морозова, Васильчиковой и фон Мекк и особняк Зиминых. Кроме того, экскурсии запланированы в исторических особняках, в которых размещаются дипломатические представительства иностранных государств.

Всего с 12 апреля по 31 мая пройдет более 100 мероприятий, включая экскурсии, квесты и лекции.

Дни исторического и культурного наследия Москвы пройдут 16 апреля и 20 мая. Традиционно эти даты приурочены к Международному дню памятников и достопримечательных мест (18 апреля) и Международному дню музеев (18 мая).