Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России