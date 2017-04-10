Дмитрий Песков — о запрете детям младше 14 лет пользоваться соцсетями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «малореалистичными» положения из законопроекта депутата Виталия Милонова о соцсетях. Об этом сообщает интернет-издание Republic.
Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который предлагает запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет.
Милонов хочет распространить действие закона на всех лиц моложе 14 лет вне зависимости от гражданства. Депутат предлагает проводить регистрацию в социальных сетях исключительно по удостоверению личности, позволяющему установить возраст пользователя.
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