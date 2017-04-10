Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение по проекту восьмиэтажного корпуса в составе комплекса МВД России на Петровке, 38. Об этом The Village сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый корпус МВД построят позади здания Главного Управления на Петровке, 38. Здание будет с парадным двором и аркадами, а также фасадом, обращенным во 2-й Колобовский переулок. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитектура нового корпуса МВД будет классической репликой здания Главного управления.

«Данный проект мы рассматривали в рамках запущенной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы по строительству и реконструкции зданий для органов внутренних дел. Оно, безусловно, воспринимается в комплексе с Главным управлением, поэтому классические архитектурные решения с рустом, карнизам и прочими элементами ордера, я считаю, здесь оправданны. Цоколь будет отделан гранитом, верхняя часть — светлой структурной штукатуркой», —рассказал Кузнецов.

Чиновник также отметил, что уже спроектирована вестибюльная группа, помещения для приема иностранных делегаций, приемная населения, большой спортивный блок с универсальным спортивным залом, а также кабинеты для размещения сотрудников ГУ МВД России по Москве.

Помимо этого, на крыше нового корпуса появится вертолетная площадка и командно-диспетчерский пункт.

Вместимость автостоянки здания составит 59 машино-мест. Общая площадь корпуса — 14 120 квадратных метров. Проектировщиком является ООО «ПСО-1».